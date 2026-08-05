Ausblick: The Real Brokerage legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Real Brokerage öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 654,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 540,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,003 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden USD, gegenüber 1,97 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at