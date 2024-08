Ausblick: The Real Brokerage legt Quartalsergebnis vor

The Real Brokerage stellt am 07.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,020 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 42,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 264,5 Millionen USD gegenüber 185,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,153 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 689,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at