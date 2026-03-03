Ausblick: The Real Brokerage legt Quartalsergebnis vor

The Real Brokerage wird am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,033 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 350,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Real Brokerage für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 474,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,050 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at