The RealReal Aktie
WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: The RealReal gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The RealReal wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,018 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 188,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,061 USD, gegenüber -0,700 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 780,8 Millionen USD im Vergleich zu 692,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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