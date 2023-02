Ausblick: The RealReal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The RealReal wird am 28.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,382 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 157,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The RealReal einen Umsatz von 145,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,772 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 598,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 467,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at