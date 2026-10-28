The RealReal Aktie
WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: The RealReal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The RealReal präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,490 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 13,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 196,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 173,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,098 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,700 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 795,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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