Ausblick: The RealReal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The RealReal äußert sich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,445 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 149,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 118,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,733 USD im Vergleich zu -1,880 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 625,0 Millionen USD, gegenüber 467,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at