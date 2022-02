Ausblick: The RealReal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The RealReal wird sich am 23.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,416 USD gegenüber -0,490 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 59,57 Prozent auf 135,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The RealReal noch 84,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,045 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,710 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 457,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 298,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at