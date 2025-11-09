ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

The RealReal Aktie

WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: The RealReal vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The RealReal öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,066 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The RealReal noch -0,170 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll The RealReal im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 170,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,24 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 USD, gegenüber -1,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 675,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 600,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

