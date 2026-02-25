The RealReal Aktie

WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: The RealReal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,037 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,620 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,27 Prozent auf 190,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 689,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 600,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu The RealReal Inc Registered Shs

Analysen zu The RealReal Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

The RealReal Inc Registered Shs

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
