Ausblick: The RealReal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,037 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,620 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,27 Prozent auf 190,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD im Vergleich zu -1,240 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 689,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 600,5 Millionen USD.

