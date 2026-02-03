Ausblick: The RMR Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The RMR Group A stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,185 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The RMR Group A 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 190,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 219,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 685,1 Millionen USD, gegenüber 700,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at