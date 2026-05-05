Ausblick: The RMR Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The RMR Group A wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The RMR Group A ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 171,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,7 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,735 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 700,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 700,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at