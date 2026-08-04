Ausblick: The RMR Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The RMR Group A präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 147,6 Millionen USD gegenüber 154,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 622,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 700,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at