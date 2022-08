Ausblick: The RMR Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The RMR Group A stellt am 04.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass The RMR Group A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 183,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 26,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 145,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD im Vergleich zu 2,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 746,6 Millionen USD, gegenüber 607,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at