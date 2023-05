Ausblick: The RMR Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The RMR Group A veröffentlicht am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,490 USD aus. Im letzten Jahr hatte The RMR Group A einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 197,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 240,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, gegenüber 2,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 985,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 832,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at