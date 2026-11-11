Ausblick: The RMR Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The RMR Group A wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The RMR Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,33 Prozent auf 154,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,03 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 633,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 700,3 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net