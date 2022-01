Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Scotts Miracle-Gro Company wird sich am 01.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,733 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 25,04 Prozent auf 561,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Scotts Miracle-Gro Company noch 748,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,80 Milliarden USD, gegenüber 4,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at