Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company veröffentlicht am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,47 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Scotts Miracle-Gro Company 5,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD im Vergleich zu 4,10 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,83 Milliarden USD, gegenüber 3,92 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

