Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company wird am 02.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -1,985 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 519,9 Millionen USD gegenüber 737,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,54 Prozent.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,15 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 9,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,95 Milliarden USD, gegenüber 4,93 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

