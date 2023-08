Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Scotts Miracle-Gro Company lädt am 02.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,10 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,67 Milliarden USD, gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at