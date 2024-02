Ausblick: The Shyft Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Shyft Group wird am 22.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,056 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 36,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 302,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 191,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,485 USD, gegenüber 1,04 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 861,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at