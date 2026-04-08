Ausblick: The Simply Good Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Simply Good Foods gibt am 09.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,396 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Simply Good Foods ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 345,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at