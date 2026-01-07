The Simply Good Foods Aktie
WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026
|
07.01.2026 07:01:06
Ausblick: The Simply Good Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Simply Good Foods wird am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,362 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 337,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 1,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
