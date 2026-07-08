The Simply Good Foods Aktie
WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026
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08.07.2026 07:01:06
Ausblick: The Simply Good Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Simply Good Foods äußert sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,354 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll The Simply Good Foods 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 333,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Simply Good Foods 381,0 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,02 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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