The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Trade Desk A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Trade Desk A wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,339 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Trade Desk A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 840,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 741,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
29 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,855 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,89 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|The Trade Desk Inc (A)
|20,53
|0,10%
