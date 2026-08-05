Ausblick: The Trade Desk A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Trade Desk A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Trade Desk A 0,180 USD je Aktie eingenommen.

34 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 694,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 752,6 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,997 USD, gegenüber 0,900 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 3,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at