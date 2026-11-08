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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: The Trade Desk A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Trade Desk A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,037 USD. Das entspräche einer Verringerung von 83,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 34 Analysten eine Verringerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 650,9 Millionen USD gegenüber 739,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD im Vergleich zu 0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 2,75 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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