Ausblick: The Valens Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Valens Company wird am 28.02.2022 das Zahlenwerk zum am 30.11.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,150 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 61,54 Prozent erhöht. Damals waren -0,390 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,74 Prozent auf 20,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,533 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -0,480 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 80,7 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 83,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at