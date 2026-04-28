Ausblick: The Vita Coco Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Vita Coco Company präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,321 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 148,4 Millionen USD gegenüber 130,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 696,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 609,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at