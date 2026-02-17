The Vita Coco Company Aktie

The Vita Coco Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C53H / ISIN: US92846Q1076

<
17.02.2026 07:01:06

Ausblick: The Vita Coco Company präsentiert Quartalsergebnisse

The Vita Coco Company wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,126 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 119,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 601,6 Millionen USD, gegenüber 516,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

The Vita Coco Company Inc Registered Shs 48,60 2,21% The Vita Coco Company Inc Registered Shs

