Ausblick: The Vita Coco Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Vita Coco Company gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,556 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Vita Coco Company ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 24,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 210,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 168,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 738,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 609,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at