Ausblick: The Vita Coco Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Vita Coco Company wird am 03.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,074 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,89 Prozent auf 104,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company noch 96,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 473,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 427,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at