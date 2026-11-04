The Wendy's Aktie
WKN DE: A1JB8H / ISIN: US95058W1009
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: The Wendys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Wendys lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 549,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Wendys für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 531,3 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,486 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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