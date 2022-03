Ausblick: The Wendys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Wendys öffnet am 01.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,151 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Wendys noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 460,4 Millionen USD - ein Minus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Wendys 474,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,811 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,73 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net