Ausblick: The Wendys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Wendys wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,095 USD. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Wendys nach den Prognosen von 18 Analysten im Schnitt 518,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 523,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,574 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at