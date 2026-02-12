Ausblick: The Wendys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Wendys wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,144 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll The Wendys mit einem Umsatz von insgesamt 537,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 574,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,46 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 30 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,871 USD je Aktie, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at