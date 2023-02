Ausblick: Theratechnologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Theratechnologies lässt sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Theratechnologies die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,078 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,88 Prozent auf 21,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,477 USD, gegenüber -0,340 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 80,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 69,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at