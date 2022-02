Ausblick: Theratechnologies legt Quartalsergebnis vor

Theratechnologies präsentiert in der am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2021 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Theratechnologies nach der Prognose von 1 Analyst 20,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,257 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,290 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 70,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 66,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at