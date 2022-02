Ausblick: Theravance Biopharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Theravance Biopharma präsentiert in der am 23.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,326 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Theravance Biopharma noch ein Verlust pro Aktie von -0,920 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Theravance Biopharma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 13,5 Millionen USD im Vergleich zu 18,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,671 USD, gegenüber -4,460 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 53,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 71,9 Millionen USD generiert wurden.

