Ausblick: Thermo Fisher Scientific präsentiert Quartalsergebnisse

Thermo Fisher Scientific wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Thermo Fisher Scientific im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,72 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,28 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,71 Milliarden USD gegenüber 10,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,85 USD, gegenüber 17,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 47,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at