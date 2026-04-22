Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Thermo Fisher Scientific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Thermo Fisher Scientific wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,25 USD je Aktie gegenüber 3,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,36 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Thermo Fisher Scientific für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,86 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,66 USD je Aktie, gegenüber 17,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 47,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 44,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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