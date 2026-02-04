Thermon Group Holdings Aktie
WKN DE: A1H99U / ISIN: US88362T1034
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Thermon Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Thermon Group wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,582 USD aus. Im letzten Jahr hatte Thermon Group einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 138,3 Millionen USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thermon Group 134,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD, gegenüber 1,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 516,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 498,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Thermon Group Holdings Inc.
|40,20
|3,08%
