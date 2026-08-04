Thinkific Labs Aktie
WKN DE: A4177C / ISIN: CA8841213025
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Thinkific Labs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Thinkific Labs wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 18,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 25,1 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 74,6 Millionen USD, gegenüber 102,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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