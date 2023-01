Ausblick: Third Coast Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Third Coast Bancshares wird am 26.01.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,425 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1316,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,27 Prozent auf 34,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Third Coast Bancshares noch 26,7 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 124,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 95,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at