Ausblick: Third Coast Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Third Coast Bancshares wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,910 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 53,1 Millionen USD gegenüber 88,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 39,97 Prozent.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 205,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 339,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
