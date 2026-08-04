THK Aktie
WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: THK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
THK wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 79,04 JPY gegenüber 29,97 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll THK 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,93 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte THK 91,30 Milliarden JPY umsetzen können.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 267,23 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -618,660 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 294,49 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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