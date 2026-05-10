THK Aktie
WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: THK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
THK wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,85 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1530,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,75 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll THK 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,50 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte THK 84,95 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 214,96 JPY im Vergleich zu -618,660 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 278,50 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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