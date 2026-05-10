THK Aktie

THK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.05.2026 07:01:06

Ausblick: THK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

THK wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 44,85 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1530,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,75 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll THK 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,50 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte THK 84,95 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 214,96 JPY im Vergleich zu -618,660 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 278,50 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu THK Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu THK Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

THK Co Ltd 35,80 5,29% THK Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07:50 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen