THK Aktie
WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: THK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
THK gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,03 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte THK noch 10,20 JPY je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 90,88 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 96,36 JPY im Vergleich zu 85,17 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 360,13 Milliarden JPY, gegenüber 352,76 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
