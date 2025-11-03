Thomson Reuters Aktie

Thomson Reuters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EETN / ISIN: CA8849038085

<
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Thomson Reuters gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Thomson Reuters öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,15 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,47 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,40 CAD, gegenüber 6,70 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 10,39 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 9,94 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

