Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A3EETN / ISIN: CA8849038085
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Thomson Reuters gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Thomson Reuters öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,15 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 CAD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,47 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,40 CAD, gegenüber 6,70 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 10,39 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 9,94 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Thomson Reuters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Thomson Reuters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Thomson Reuters stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Thomson Reuters zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Thomson Reuters Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Thomson Reuters Corp Registered Shs
|133,20
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.