Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A3EETN / ISIN: CA8849038085
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Thomson Reuters legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Thomson Reuters öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CAD gegenüber 1,38 CAD im Vorjahresquartal.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,79 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,73 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,02 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,67 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 11,02 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 10,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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